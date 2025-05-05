Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании выросли в апреле на 3,3%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в апреле 2025 г. на 3,3% по сравнению с апрелем прошлого года, до 9,5 млн человек, сообщила компания.

Всего в апреле 2025 г. РЖД перевезли 106,5 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в апреле 2024 г., из них в пригородном сообщении - 97 млн человек (+1,8% к апрелю прошлого года).

В январе-апреле 2025 г. поездки совершили 396,6 млн пассажиров, что на 2,4% превышает показатели четырех месяцев прошлого года. В том числе: в пригородных поездах - 360,4 млн человек (+2,6% к январю-апрелю 2024 г.), в поездах дальнего следования - 36,2 млн человек (+0,4%).