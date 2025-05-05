Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны армии Украины, группировки "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне СВО, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

Потери противника в зоне ответственности группировки "Восток" составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, информирует Минобороны.

По его данным, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и Карповка (ДНР).

Тут противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Дружковка, Северск и Заря Донецкой народной республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь орудий полевой артиллерии", - сообщает министерство обороны.

Войска группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка (ДНР), говорится в сводке.

На этом участке противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка Сумской области и Гранов Харьковской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сообщении.

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS армии Украины, сообщило Минобороны России.

"Противник потерял до 70 военнослужащих, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, также нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Павловка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.