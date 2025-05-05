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Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №6 на ремонт с модернизацией

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации стартовал на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"С 4 мая 2025 года энергоблок №6 Нововоронежской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). Его отключение прошло в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" на атомной станции, предположительный срок ремонта составит 38 суток.

В ходе ППР запланирован текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного реакторного и турбинного оборудования. Будет проведена перегрузка активной зоны реактора (часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие), а также очистка чаши градирни и оросителей с их частичной заменой.

Специалисты также выполнят комплекс работ по модернизации системы автоматического регулирования и защиты турбины, системы смазки турбогенератора с установкой дополнительного теплообменника.

"Ремонт будет проведен впервые после его перевода в промышленную эксплуатацию в режиме 18-месячного топливного цикла. Хотя до этого он уже отработал две топливные кампании по 18 месяцев вместо 12, но в режиме опытно-промышленной эксплуатации", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время энергоблоки №№ 4, 5 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2562 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.

Нововоронежская АЭС
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