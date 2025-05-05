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Минсельхоз РФ заверил, что заморозки не повлияют на урожай плодовых и ягод

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В России в 2025 году планируется собрать порядка 2,1 млн тонн плодовых и ягод, две волны весенних заморозков на урожай не повлияют, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Министр сопровождала главу правительства РФ Михаила Мишустина во время посещения одного из агропромышленных предприятий Северной Осетии ООО "Казачий хутор". По дороге на производство Мишустин сделал незапланированную остановку, чтобы побывать в яблоневых садах, принадлежащих этому предприятию.

Во время короткой прогулки по саду премьер-министр поинтересовался у главы Минсельхоза, каковы в целом виды на урожай плодово-ягодной продукции в стране в этом году. Как отметила Лут, садоводы столкнулись в этом году с двумя волнами заморозков, первая была в конце марта - в начале апреля, вторая - в начале мая.

По ее словам, заморозки первой волны затронули преимущественно сады в Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и Адыгее, но "ущерб, по сравнению с прошлым годом, нанесен относительно небольшой". Вторая волна заморозков, отметила министр, еще продолжается и затронула в основном центр Поволжья.

"По предварительным данным, в садах нижний уровень (деревьев) у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение 10-15%, но в целом мы пока идем по плану", - сказала глава Минсельхоза.

Она напомнила, что план составляет 2,1 млн тонн плодовых и ягод, это чуть больше, чем в прошлом году (1,9 млн тонн). "Пока погода нам не помешала", - констатировала министр.

Минсельхоз РФ
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