Трое сотрудников ГИБДД погибли в результате нападения в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Махачкале совершено нападение на наряд ДПС, по предварительной информации, погибли трое полицейских, сообщает в понедельник МВД Дагестана.

Злоумышленники скрылись на служебной машине, введен план "Перехват", говорится в сообщении.

Ранее в понедельник глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что правоохранительные органы Дагестана проводят оперативные мероприятия в Махачкале после инцидента с перестрелкой.

"По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь", - написал Меликов.