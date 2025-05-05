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Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины в целях укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения.

"Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства "Национальный центр спортивной медицины", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Основными функциями центра, согласно документу, являются проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов сборных команд РФ и субъектов РФ, включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом, совершенствование медико-биологического обеспечения спортсменов сборных.

Кроме того, центр будет осуществлять научно-аналитическое сопровождение медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд, в том числе с применением современных методов исследований и перспективных технологий в области спортивной медицины.

Также центр будет осуществлять международное сотрудничество с соблюдением интересов России по вопросам спортивной медицины, биологического и медицинского обеспечения спортсменов спортивных сборных команд и укрепления их здоровья.

Владимир Путин
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