Около 900 тысяч российских туристов посетили Таиланд с начала года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Турпоток из России в Таиланд с начала года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до примерно 900 тыс. человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Туристического управления Таиланда (ТАТ).

"В Таиланде побит очередной рекорд по российскому турпотоку. С января по апрель эту страну посетили более 880 тысяч россиян, на 15,2% больше, чем за эти же четыре месяца 2024 года. Российский турпоток в Таиланд в апреле вырос на 10% и составил 160 тысяч", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, Россия остается лидером по числу туристических прибытий в Таиланд среди неазиатских стран и входит в топ-5 стран по турпотоку среди всех зарубежных рынков.

Согласно статистике, среди стран постсоветского пространства активно растет турпоток из Казахстана: в январе-апреле королевство посетили 91 тыс. путешественников.

Наибольший прирост туристический прибытий у Туркменистана - плюс 155% и 1 473 путешественника за четыре месяца 2025 года.

Прирост турпотока из Белоруссии составляет более 150% - 16 тыс. туристов.

Растет спрос на Таиланд и у туристов из Узбекистана (плюс 65,8% и 26 тыс. туристов), Армении (плюс 153,36% и 1 619 туристов), Азербайджана (плюс 145,42% и 2 707 туристов).

По данным ТАТ, всего с начала года Таиланд посетили более 4,5 млн иностранных туристов, прирост составил более 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.