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Путин возглавил наблюдательный совет "Движения первых"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

Указ президента об утверждении состава наблюдательного совета опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, заместителем председателя набсовета движения стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, в состав набсовета вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, министры просвещения Сергей Кравцов и науки и высшего образования Валерий Фальков и другие.

Владимир Путин
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