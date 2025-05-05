Движение всех видов транспорта по Транскаму запрещено до утра

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Транскавказская автомагистраль закрыта для всех видов транспорта до утра 6 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:00 5 мая 2025 года до 8:00 6 мая 2025 года", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.