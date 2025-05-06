Энергетики устраняют последствия удара ВСУ по электроподстанции в курском Рыльске

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение в городе Рыльск Курской области после украинского удара по электроподстанции, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Уже ночью ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии на поврежденной ВСУ электроподстанции в Рыльске. Задача: в первоочередном порядке обеспечить снабжение объектов социальной инфраструктуры", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по электроподстанции в Рыльске. Пострадали двое подростков. Из-за повреждения двух трансформаторов свет отключен во всем городе.