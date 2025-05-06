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Двое подростков ранены в курском Рыльске

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ВСУ совершили удар по электроподстанции в городе Рыльске Курской области, двое несовершеннолетних ранены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"К сожалению, в результате атаки ранены двое несовершеннолетних. У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Медицинская помощь им оказана, подчеркнул врио главы региона. Свет отключен во всем городе, повреждены два трансформатора.

Александр Хинштейн Курская область
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