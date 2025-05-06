В МИД РФ сообщили об акциях дипломатов и соотечественников за рубежом к 80-летию Победы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские дипломаты и соотечественники за рубежом проводят памятные акции, прирученные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По всему миру наши загранучреждения, российские дипломаты и соотечественники проводят памятные акции, чтут подвиг великого поколения победителей и не дают забыть и замолчать правду о победе", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

"А в некоторых случаях активно противостоят той лжи, которую пытаются сейчас внедрить под видом псевдоисторической правды", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что "во многих странах мира уже состоялись первые шествия международной акции "Бессмертный полк". По словам дипломата, "с портретами своих героических предков по улицам зарубежных столиц и крупных городов прошли уже на сегодняшний момент тысячи людей".

"Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция уже проведена более чем в 30 странах. В бессильной злобе посольства киевского режима и его западных покровителей пытаются тиражировать застарелые антиисторические фальшивки", - заявила Захарова.