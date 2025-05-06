Поиск

В МИД РФ сообщили об акциях дипломатов и соотечественников за рубежом к 80-летию Победы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские дипломаты и соотечественники за рубежом проводят памятные акции, прирученные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По всему миру наши загранучреждения, российские дипломаты и соотечественники проводят памятные акции, чтут подвиг великого поколения победителей и не дают забыть и замолчать правду о победе", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

"А в некоторых случаях активно противостоят той лжи, которую пытаются сейчас внедрить под видом псевдоисторической правды", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что "во многих странах мира уже состоялись первые шествия международной акции "Бессмертный полк". По словам дипломата, "с портретами своих героических предков по улицам зарубежных столиц и крупных городов прошли уже на сегодняшний момент тысячи людей".

"Несмотря на чинимые препятствия и действия провокаторов в ряде государств так называемого коллективного Запада, акция уже проведена более чем в 30 странах. В бессильной злобе посольства киевского режима и его западных покровителей пытаются тиражировать застарелые антиисторические фальшивки", - заявила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров 29 стран мира

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205

Путин и президент Ирана обсудили ход переговоров между Тегераном и Вашингтоном

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков заявил, что инициатива Путина о трехдневном перемирии остается в силе

Песков заявил, что инициатива Путина о трехдневном перемирии остается в силе

Росавиация не видит рисков для гражданских рейсов в Израиль

Более 40% россиян считают чрезмерной нагрузку российских школьников

Более 40% россиян считают чрезмерной нагрузку российских школьников

Суд признал банкротом бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана

Режим ЧС ввели в свердловском Буланаше после взрыва в пятиэтажке

Военная операция на Украине

105 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России

Взрыв в квартире в Свердловской области мог произойти из-за водонагревателя

Взрыв в квартире в Свердловской области мог произойти из-за водонагревателя
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне140 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов205 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });