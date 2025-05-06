Москва предупредила Запад о последствиях продолжения поставок оружия Киеву

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Продолжение поставок оружия Киеву западными странами отдаляет перспективы урегулирования украинского кризиса, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Информацию такую мы видели. В любом случае продолжение поставок оружия киевскому режиму отдаляет перспективы урегулирования и ведет к эскалации ситуации", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ об обсуждении рядом стран Запада передать Украине дополнительные системы ПВО. Как следовало из публикаций, речь идет, в частности, об Израиле, США, Греции.

"Надеемся, что это понимают везде, во всех столицах, которые по сообщениям СМИ, - что-то уже имеет подтверждение в виде официальных заявлений, что-то не подтверждено, - надеемся, что это понимают во всех столицах, в которых эти планы либо вынашиваются, либо рассматриваются, анализируются, в том числе и в Вашингтоне, который сохраняет приверженность судя по заявлениям на высшем уровне, по скорейшему решению украинского кризиса", - сказала Захарова.