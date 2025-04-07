Евросоюз хочет прекращения огня на Украине, но продолжит ее вооружать

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз желает, чтобы обсуждение соглашения о прекращении огня на Украине продолжалось, заявила на брифйинге Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Результаты этих дискуссий должны привести к более сильной Украине. (...) Нам нужно быть уверенными, что прекращение огня состоится, что мир будет справедливым, устойчивым и надежным", - сказала она.

Она призвала "не быть наивными". "Поэтому мы обязались усилить нашу помощь Украине", - отметила Хиппер, сославшись на недавнее неформальное совещание министров обороны ряда стран ЕС.

По ее словам, в связи с этим совещанием Каллас заявила, что государства-члены ЕС "обязались идти дальше в своей поддержке Украины".

На дополнительный вопрос о плане Каллас, предусматривавшем усиление помощи Украине в средствах ПВО, пресс-секретарь ответила, что эта тема находится в стадии обсуждения. В данный момент приоритетом ЕС является поставка Киеву 2 млн артиллерийских боеприпасов, о которых просила украинская сторона, добавила Хиппер.