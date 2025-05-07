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Президент Венесуэлы прибыл в Москву

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в московский аэропорт Шереметьево для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, кадры прибытия главы государства показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что в ходе визита Мадуро в Москву пройдут его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят дальнейшие шаги по расширению экономических связей, затронут вопросы культурно-гуманитарного характера, обменяются мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.

По итогам встречи президенты подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, который закрепит особый характер отношений Москвы и Каракаса.

Николас Мадуро Венесуэла
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