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Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке и надежным внешнеполитическим союзником.

"Сегодня Куба - надежный внешнеполитический союзник и приоритетный партнер России в Латинской Америке. Мы с кубинскими друзьями выступаем с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня. Поддерживаем нацеленность Мирового большинства на формирование более справедливого многополярного миропорядка", - говорится в статье, опубликованной в кубинских СМИ.

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Лавров отметил, что присоединение Кубы к БРИКС в качестве государства-партнера с 1 января 2025 года будет способствовать упрочению внешнеполитической координации Москвы и Гаваны.

Российский министр также выразил признательность кубинской стороне "за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против России".

"Кубинское руководство неоднократно справедливо указывало, что одну из первопричин конфликта вокруг Украины надо искать в многолетней экспансии НАТО в направлении российских границ", - подчеркнул Лавров.

Лавров Куба БРИКС
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