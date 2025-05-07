Лавров назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений назвал Кубу приоритетным партнером России в Латинской Америке и надежным внешнеполитическим союзником.

"Сегодня Куба - надежный внешнеполитический союзник и приоритетный партнер России в Латинской Америке. Мы с кубинскими друзьями выступаем с солидарных позиций по подавляющему большинству вопросов глобальной повестки дня. Поддерживаем нацеленность Мирового большинства на формирование более справедливого многополярного миропорядка", - говорится в статье, опубликованной в кубинских СМИ.

Лавров отметил, что присоединение Кубы к БРИКС в качестве государства-партнера с 1 января 2025 года будет способствовать упрочению внешнеполитической координации Москвы и Гаваны.

Российский министр также выразил признательность кубинской стороне "за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против России".

"Кубинское руководство неоднократно справедливо указывало, что одну из первопричин конфликта вокруг Украины надо искать в многолетней экспансии НАТО в направлении российских границ", - подчеркнул Лавров.