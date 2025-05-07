Аэропорт Ижевска задержал больше десятка рейсов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Ижевска задержал отлет и прилет более десятка рейсов на фоне ограничений работы аэропортов московского авиаузла - это рейсы сообщением с Москвой, Петербургом и Калининградом, судя по онлайн-табло аэропорта.

Так, с задержкой прибыл рейс 6375 авиакомпании "Россия" из "Шереметьево". Опаздывают пять рейсов авиакомпании "Ижавиа" из "Домодедово" и один из "Пулково".

Кроме этого, вовремя не вылетел рейс 925 "Ижавиа" из столицы Удмуртии в Петербург, сейчас на рейс идет регистрация. Задерживаются также вылеты трех рейсов авиакомпании в "Домодедово" и один в калининградский аэропорт "Храброво".