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На Запорожской АЭС отключилась резервная линия энергоснабжения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС автоматически отключилась резервная линия электроснабжения 330 кВ, сообщил телеграм-канал станции.

"Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1" - одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям - основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ " Ферросплавная -1". "Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на станции и окрестной территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных значений, сообщили на станции.

Предыдущий раз об отключении резервной линии снабжения на ЗАЭС сообщали 11 февраля. Подачу электроэнергии возобновили 21 марта.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС Росатом Росэнергоатом
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