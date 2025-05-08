"Росатом" ожидает ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС во второй половине мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС ожидается во второй половине мая.

"Мы ожидаем очередной ротации. Скорее всего, это будет вторая половина мая", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

Лихачев отметил, что ротация, как ожидается, пройдет на российской территории.

Ранее в марте на Запорожской АЭС прошла ротация 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Тогда маршрут впервые прошел полностью по территории РФ под защитой военнослужащих.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.