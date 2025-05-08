"Росатом" ожидает ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС во второй половине мая
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС ожидается во второй половине мая.
"Мы ожидаем очередной ротации. Скорее всего, это будет вторая половина мая", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.
Лихачев отметил, что ротация, как ожидается, пройдет на российской территории.
Ранее в марте на Запорожской АЭС прошла ротация 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Тогда маршрут впервые прошел полностью по территории РФ под защитой военнослужащих.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").