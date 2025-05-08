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Автобус с российскими туристами опрокинулся на Кубе, госпитализирован один человек

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Автобус с туристами из России попал в ДТП в кубинской провинции Матансас, госпитализирован один человек, сообщает посольство РФ на Кубе.

"Посольство и Генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе г. Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован 1 человек", - отмечается в телеграм-канале посольства.

Диппредставительство заявляет о готовности при необходимости оказать содействие по консульской линии.

Кубинские СМИ сообщают, что в автобус слетел в кювет и опрокинулся. Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в ближайшую больницу.

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