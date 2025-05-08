Ушаков заявил, что Россия видит в заявлениях Вэнса конструктивный заряд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия видит в заявлениях вице-президента США Джея Ди Вэнса конструктивный заряд, требования российской стороны, хотя и не все, учитываются, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Публичные заявления разного характера. Если посмотреть вчерашние заявления вице-президента (США Джея Ди Вэнса - ИФ), они, мне кажется, вполне любопытные. Такой у них, я бы сказал, серьезный, конструктивный заряд", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

"Есть понимание того, что мы требуем, чего мы хотим добиться в результате этой ситуации. И в какой-то степени наши требования, наши соображения, предложения все-таки учитываются, хотя не все, конечно. Но процесс идет", - добавил помощник президента.

"Да, наверное, мы их разочаровываем где-то, они нас тоже разочаровывают. Может быть даже больше, чем мы их", - отметил Ушаков.

Ранее в среду Вэнс заявил, что российская сторона на данный момент в рамках урегулирования конфликта на Украине, по мнению Вашингтона, выставляет слишком много требований, но она заинтересована в его разрешении.

При этом, отметил он, Вашингтон старается играть "конструктивную роль" для достижения договоренностей по разрешению конфликта. По его словам, США хотят видеть, чтобы "Россия и Украина согласовали базовые руководящие принципы для того, чтобы сесть за стол переговоров".

Вэнс добавил, что Киев предлагал 30-дневное прекращение огня, тогда как Россия посчитала, что это не в ее "стратегических интересах", поэтому теперь "мы пытаемся выйти за пределы этой одержимой идеи перемирия на 30 дней, фокусируемся на том, какое будет долгосрочное решение".

Вэнс заявил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, продолжение этого конфликта будет иметь негативные последствия как для США и Европы, так и для Украины и России.