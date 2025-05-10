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В Кремле назвали условием перемирия прекращение поставок Киеву западного оружия

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Для прекращения огня в рамках украинского конфликта требуется, чтобы США и Запад прекратили поставлять Украине вооружения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Если мы говорим о прекращении огня, то что нам делать с поставками вооружений, которые ежедневно поступают Украине из США и европейских стран?" - задал риторический вопрос Песков.

Он отметил, что если эти поставки не будут остановлены, то Киев может использовать перемирие для подготовки новых военных и отдыха тех, кто сейчас воюет.

"Таким образом, почему мы должны предоставлять Украине такое преимущество?" - спросил Песков.

Он опроверг замечание журналистки о том, что президент РФ Владимир Путин якобы не хочет прекращения конфликта.

"Президент Путин делает все, чтобы урегулировать конфликт мирными дипломатическими средствами", - подчеркнул пресс-секретарь, добавив, что из-за отсутствия в распоряжении России таких средств она вынуждена продолжать военную операцию.

Дмитрий Песков Путин США Украина
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