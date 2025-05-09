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Заморозки прогнозируются в центре европейской части России

30-градусная жара сохранится на юге Сибири до конца недели

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в регионах центра европейской части России, в том числе в Московской области, в период до 11 мая, также необычно сильные заморозки будут в Калининградской области, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Необычно сильные заморозки будут в самой западной точке страны - в Калининградской области - до минус 5 градусов. И выпустили предупреждение, что во Владимирской, Смоленской, Костромской, Рязанской и Тульской, Московской, Калужской, Брянской, Ярославской, Тверской областях заморозки ночью и утром до минус 3 градусов", - сказал Вильфанд.

Кроме того, заморозки прогнозируются и в Приволжском федеральном округе, где 9-10 мая в Кировской и Нижегородской областях и с 9 по 11 мая в Мордовии температура может опуститься до минус 3 градусов.

Напротив, жаркая погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны - на юге западной Сибири, где температуры днем будут подниматься до 30 градусов.

"В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае до плюс 30 градусов. В основном будет около плюс 25 градусов, но в Новосибирске до плюс 30 градусов, а в Алтайском крае даже до плюс 33. И такая погода сохранится до конца этой недели", - сказал Вильфанд.

Также очень тепло будет на юге Красноярского края, где температура будет около плюс 20 градусов, в Хакасии и на самом западе Иркутской области, где воздух прогреется до плюс 20 - плюс 25.

Гидрометцентр Омск Новосибирск Красноярск Тульская
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