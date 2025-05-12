Поиск

В Воронежской области от заморозков пострадали 44% садов

Руководство области готовится вести режим ЧС регионального уровня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Заморозки, прошедшие в Воронежской области в конце апреля - начале мая, нанесли серьезный ущерб местным аграриям, сообщает пресс-служба правительства региона.

Учитывая масштабы последствий, принято решение о подготовке к введению режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это позволит получить страховое возмещение за погибший урожай, особенно по плодовым культурам, и обосновать невыполнение запланированных показателей по производству.

Заморозки были зафиксированы на всей территории региона 27, 28, 29 апреля и 3 мая. На пониженных участках температура воздуха и почвы местами опускалась до минус 8-10 градусов.

По предварительным данным, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов. Отмечается, что особенно серьезные потери понесли озимые культуры и сахарная свекла.

"Наиболее тяжелые последствия - у садоводов: погибло до 70% завязей плодовых культур в ряде хозяйств. Общая площадь поврежденных садов и ягодников - более 2,6 тысячи гектаров, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона. Это означает, что урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ожидаемого", - говорится в сообщении.

Министерство сельского хозяйства региона совместно с районами продолжает уточнение нанесенного заморозками ущерба.

Общая посевная площадь в Воронежской области в 2025 году составит 2,694 млн га, озимыми культурами засеяно 715,5 тысяч га.

Воронежская область Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию

Поправка о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрена к принятию

Нарезку одномандатных округов для выборов в Госдуму предложено уточнять в два раза чаще

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Государство будет поддерживать кредитование образования только по приоритетным направлениям

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Что произошло за день: воскресенье, 11 мая

Путин и Эрдоган подробно обсудили инициативу о прямых переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });