В Воронежской области от заморозков пострадали 44% садов

Руководство области готовится вести режим ЧС регионального уровня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Заморозки, прошедшие в Воронежской области в конце апреля - начале мая, нанесли серьезный ущерб местным аграриям, сообщает пресс-служба правительства региона.

Учитывая масштабы последствий, принято решение о подготовке к введению режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это позволит получить страховое возмещение за погибший урожай, особенно по плодовым культурам, и обосновать невыполнение запланированных показателей по производству.

Заморозки были зафиксированы на всей территории региона 27, 28, 29 апреля и 3 мая. На пониженных участках температура воздуха и почвы местами опускалась до минус 8-10 градусов.

По предварительным данным, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов. Отмечается, что особенно серьезные потери понесли озимые культуры и сахарная свекла.

"Наиболее тяжелые последствия - у садоводов: погибло до 70% завязей плодовых культур в ряде хозяйств. Общая площадь поврежденных садов и ягодников - более 2,6 тысячи гектаров, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона. Это означает, что урожай фруктов и ягод в этом году будет в два раза ниже ожидаемого", - говорится в сообщении.

Министерство сельского хозяйства региона совместно с районами продолжает уточнение нанесенного заморозками ущерба.

Общая посевная площадь в Воронежской области в 2025 году составит 2,694 млн га, озимыми культурами засеяно 715,5 тысяч га.