В МИД РФ не подтвердили обсуждение с США возобновления поставок газа в Европу

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не подтвердил сообщения западных СМИ о том, что РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

"Нет. Не могу подтвердить. Тематика экономического характера, она в наших контактах фигурирует, но это сегодня не главное. Ключевые вопросы другие. Я не исключаю обсуждения никаких тем экономических, но пока это на уровне зондажа", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения западных СМИ.

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