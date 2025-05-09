Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания героя Советского Союза

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин передал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания героя Советского Союза.

"Хочу передать вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца орденом героя Советского Союза", - сказал он, передавая Токаеву свидетельство.

В свою очередь, Токаев поблагодарил Путина и поздравил его "как общепризнанного лидера России и весь народ России с этим великим праздником".

Токаев также рассказал, что под Ржевом в братской могиле захоронен его дядя.

"Я признателен вам, Владимир Владимирович, и правительству Российской Федерации за решение показать на панно российского воина во Ржеве именно его фотографию", - сказал он в связи с этим.