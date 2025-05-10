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Песков заявил, что Украина не готова к немедленным переговорам с РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Украина в настоящее время не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Украина пытается избежать переговоров, они не готовы к немедленным переговорам", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Песков отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп может использовать свое огромное влияние на Украину, чтобы "вынудить ее ближе подойти к идее переговоров"

По его словам, посреднические усилия США и Трампа "помогут добавить киевскому режиму мудрости и политической воли".

Дмитрий Песков Дональд Трамп Украина
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