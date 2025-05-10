Что случилось этой ночью: суббота, 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ПВО Пакистана нейтрализовала ракетные удары Индии по авиабазам. Атака не нанесла серьезного урона.

- Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии. Целями являются "многочисленные стратегические объекты".

- В Индии продлили до 15 мая приостановку работы 24 аэропортов. Ранее сообщалось, что аэропорты будут закрыты до 10 мая.

- Словакия наложит вето на инициативу запретить поставки энергоресурсов из РФ в Европу. Об этом сообщил премьер-министр Фицо на встрече с президентом Путиным.

- Песков заявил, что Украина не готова к немедленным переговорам с РФ. Однако, по его мнению, к идее переговоров Украину может приблизить Трамп.

- В Кремле назвали условием перемирия прекращение поставок Киеву западного оружия. Требование озвучил Песков во время общения с прессой.