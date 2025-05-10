Володин сообщил, что товарооборот РФ и Вьетнама вырос на 20 процентов за прошлый год

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о росте товарооборота между РФ и Вьетнамом, заявил о готовности законодательно обеспечить решения, достигнутые на уровне глав государств.

"За прошлый год рост товарооборота составил 20 процентов, мы вышли на объем 6 миллиардов долларов", - сказал он в субботу в своем выступлении в РАНХиГС в преддверии лекции руководителя ЦК КП Вьетнама То Лама.

Володин сообщил, что сегодня состоялась встреча делегации Госдумы с То Ламом, и "разговор был очень эффективным". По словам спикера, в ходе встречи лидер Вьетнама, "имея опыт за плечами в том числе парламентской работы, почувствовал ее нерв и внес со своей стороны предложение по повышению эффективности работы межпарламентского сотрудничества". "Мы надеемся, это будет хорошим фундаментом, и мы многое сделаем с нашими коллегами из Вьетнама для того, чтобы внести свой вклад в рамках парламентского измерения, развития отношений между нашими странами, народами и сделать всё для укрепления дружбы и сотрудничества", - сказал Володин.

Он также отметил, что в субботу у То Лама состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. "Именно такие взаимоотношения на высшем государственном уровне позволяют сделать все для того, чтобы развивались другие форматы", - считает председатель Госдумы.

По его словам, "задача парламентского измерения законодательно обеспечить решения, достигаемые на уровне глав государств".

Как отметил председатель Госдумы, отношения, которые выстраивает Россия, базируются на принципах невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества, дружбы и уважения, в этих отношениях отсутствуют двойные стандарты.

В зале, где руководитель ЦК КП Вьетнама в субботу прочел лекцию, собрались представители студенческого, научного сообщества, общественности России и Вьетнама. То Ламу торжественно присвоили звание Почетного профессора Президентской академии (РАНХиГС).