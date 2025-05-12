Туман вызвал задержки рейсов в аэропорту Тюмени

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Туман, который утром в понедельник окутал Тюмень, осложнил работу аэропорта "Рощино", сообщает пресс-служба аэропорта.

На запасной аэродром в Екатеринбурге ушли четыре самолета: два из Москвы (Шереметьево и Внуково), по одному из Сочи и Санкт-Петербурга.

По данным онлайн-табло, на прилет в настоящее время задерживается 10 рейсов.

"Также с задержкой вылетают рейсы из Тюмени", - отмечается в сообщении.

В свою очередь аэропорт "Кольцово" сообщает, что два борта, летевшие из Москвы, уже вылетели из Кольцово в Тюмень. "Самолет из Санкт-Петербурга вылетит в ближайшие минуты. В скором времени отправим и сочинский рейс", - отмечается в сообщении.