Запасной аэропорт Якутска закрыт из-за размокания ВПП

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Маган" (городской округ Якутск) закрыт из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы, сообщаила пресс-служба Минтранса Якутии. Все регулярные рейсы перенесены в аэропорт "Якутск".

По предварительным оценкам, аэропорт закрыли до конца мая.

По данным Якутского УГМС, в течение недели в Якутске шли обильные дожди, были подтоплены отдельные участки дорог в столице, некоторые жилые районы.

Аэропорт "Маган" расположен в одноименном селе (входит в городской округ), в 12 км от Якутска. Обеспечивает самолетное и вертолетное авиасообщение с некоторыми райцентрами Якутии (Сангар, Оймякон, Амга, Ытык-Кюель и другими). Также является запасным аэродромом для рейсов, направляющихся в аэропорт "Якутск".