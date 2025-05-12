В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим Фото: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибудет 13 мая с четырехдневным визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает агентство Bernama.

Cо вторника по четверг премьер будет находиться в Москве, а в четверг и пятницу посетит Казань.

В Москве Ибрагим, в частности, проведет встречи с российскими бизнесменами, а также с малазийской диаспорой.

В Казани премьер Малайзии посетит Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum".