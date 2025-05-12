В Кремле подтвердили подготовку к российско-малайзийским переговорам

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кремле готовятся к российско-малайзийским переговорам, скоро будет сделано официальное объявление о дате их проведения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, действительно мы готовимся к российско-малайзийским переговорам, контактам. Придаем им большое значение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли в скором времени в Россию приедет премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и планирует ли Владимир Путин с ним встретиться.

"Мы сделаем скоро официальное объявление", - отметил он.

Ранее о том, что 13 мая в Россию с четырехдневным визитом прибудет Анвар Ибрагим, сообщило агентство Bernama.