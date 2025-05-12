Менеджер филиала РЖД заподозрен в превышении полномочий в Ростовской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один из руководителей дирекции капстроительства Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") подозревается в превышении должностных полномочий и хищении средств РЖД, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Речь идет о подписании фиктивных актов о стоимости строительно-монтажных работ и оборудования по объекту "Автоматическая блокировка на участке Морозовская - Цимлянская" инвестпроекта "Восстановление железнодорожного участка Морозовская - Волгодонская" госпрограммы "Развитие транспортной системы России". Фигурант действовал в составе организованной группы из числа сотрудников СКЖД.

"Подозреваемый путем подписания фиктивных актов стоимости выполненных работ и произведенных затрат способствовал причинению ущерба в крупном размере", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех причастных к преступлению и уточнению размера причиненного ущерба.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.