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Менеджера филиала РЖД заподозрили в злоупотреблениях при реконструкции Крымского ж/д узла

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Первого замначальника Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") по капитальному строительству подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. У подозреваемого проведены обыски, решение о мере пресечения пока не принято.

Имени подозреваемого собеседник агентства не уточнил, отметив, что ранее он занимал должность замначальника Северо-Кавказской дирекции по капстроительству - филиала ОАО "РЖД".

Между тем другой источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет не о первом заместителе начальника ОЖД, а о первом заместителе одного из подразделений ОЖД.

По данным правоохранительных органов, речь идет о злоупотреблении полномочиями при принятии фактически не выполненных строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап". Реконструкция проводится в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы – развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна".

Общая сумма контракта – 1,6 млрд рублей. Ущерб ОАО "РЖД" составил более 600 млн рублей.

Как сообщалось, в марте 2024 года Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя начальника по строительству другого филиала РЖД - Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Константина Крята по делу о злоупотреблении полномочиями.

В правоохранительных органах региона "Интерфаксу" уточняли, что Крят может быть связан с делом о хищениях при выполнении работ по реконструкции Крымского узла СКЖД.

Ранее, в конце 2023 года, ФСБ сообщала о задержании шести высокопоставленных сотрудников СКЖД. По версии следствия, все они могут быть причастны к хищению в составе организованной группы бюджетных денежных средств, выделенных на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап". Общая сумма денежных средств, выделенных на реализацию объекта, 1,6 млрд рублей.

Тогда фамилии задержанных не уточнялись.

РЖД Октябрьская железная дорога ОЖД Северо-Кавказская железная дорога СКЖД
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