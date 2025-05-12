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Более 4,3 тыс. боеприпасов уничтожено с августа 2024 г. в Курской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России с августа 2024 года, когда в Курской области был введен режим контртеррористической операции, ликвидировали свыше 4,3 тыс. боеприпасов, из них 2,1 тыс. за последний месяц, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

Всего была обследована территория площадью свыше 50 гектаров. В зону сплошного разминирования вошли 122 населённых пункта, говорится в сообщении.

Специалисты МЧС России во время выездов обследуют на наличие взрывоопасных предметов жилые дома, сельхозугодья и хозпристройки.

В сообщении отмечается, что в работах задействован специальный бронированный робот-вездеход, который уничтожает противопехотные мины и крупные минометные снаряды.

Многие опасные находки замаскированы, подчеркивают в МЧС.


Курская область МЧС
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