Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал швейцарскую Wire Swiss GmbH и австралийскую Oxen Privacy Tech Foundation за несоблюдение российского законодательства, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи каждой из компаний назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей", - сообщили в понедельник в пресс-службе суда

IT-компании признаны виновными по статье 13.39 КоАП РФ (неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации).

Ранее компания Wire Swiss GmbH владеющая мессенджером Wire и Oxen Privacy Tech Foundation, владеющая Session, были оштрафованы московским судом на 500 тыс. руб. каждая за неисполнение обязанностей мессенджера.