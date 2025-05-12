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Расходы бюджета на льготную ипотеку в 2025 году увеличатся на 279 млрд рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минфин заложил рост бюджетных расходов на 279 млрд рублей под государственные программы льготной ипотеки, следует из проекта поправок к федеральному бюджету на 2025 год. Правительство внесло законопроект № 914318-8 в Госдуму 12 мая.

Субсидии под программу льготной ипотеки под 8% годовых, которая завершилась летом прошлого года, вырастут на 129,4 млрд рублей, под программу семейной ипотеки - на 145,1 млрд рублей, под программу "дальневосточной" ипотеки - на 4,1 млрд рублей.

Минфин выполнит обязательства по субсидированию льготной ипотеки, несмотря на рост бюджетных расходов в условиях высокой ключевой ставки, в дальнейшем расширении госпрограмм не видит необходимости, заявил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов.

"Здесь сейчас важно, с одной стороны, поддержать желание людей брать ипотеку и не менять, не ужесточать ни в коем случае условия выдачи ипотечных программ. С другой стороны, видим, что ипотека все-таки поддерживает строительную отрасль, которая сегодня испытывает определенные сложности, особенно ряд компаний. Поэтому продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность, а в этом году в поправках в бюджет одна из самых больших статей - увеличение субсидирования ипотечных программ. В этом году нам придется увеличить объем субсидируемых программ по ипотеке примерно до 2 трлн рублей, это приличная сумма. Но тем не менее мы понимаем, что это люди, это набранные обязательства, это новые выдачи по ипотечным программам, поддержка демографических решений, с одной стороны. С другой стороны, поддержка отрасли. Поэтому будем продолжать, несмотря на все напряги с бюджетом", - сказал министр.

Ранее Минфин заявлял, что в 2025 году лимит для банков в рамках льготной семейной ипотеки будет увеличен на 2,4 трлн рублей.

"Мы видим, что те обязательства, которые мы набрали, в условиях финансовых ограничений непростые. Поэтому сейчас расширять возможности для семейной ипотеки... Кстати говоря, помните, мы недавно только расширили, распространив "семейку" на вторичный рынок в городах, где невысокий уровень жилищного строительства. Поэтому мы выступили против (дальнейшего расширения программ - ИФ), и, мне кажется, это вполне сегодня обоснованно", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов Минфин Правительство Госдума
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