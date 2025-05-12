РФ снизила прогноз доходов от утильсбора на транспорт в 2025 г. на 450 млрд руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поступления доходов от утилизационного сбора на транспортные средства в бюджет РФ в 2025 году вырастут в годовом выражении на 43,9%, почти до 1,6 трлн рублей. Вместе с тем, объем этих поступлений будет почти на 450 млрд рублей ниже ранее запланированного уровня из-за ожидаемого снижения импорта, говорится в пояснительной записке к проекту поправок к федеральному бюджету на текущий год.

Принятый в конце прошлого года федеральный закон о бюджете на трехлетку 2025-2027 гг. (№419-ФЗ) предполагал, что доходы бюджета РФ от утильсбора на транспортные средства в 2025 году удвоятся и составят 2 трлн руб., в том числе более 1,1 трлн руб. будут обеспечены импортом и еще свыше 870 млрд руб. - локальным производством.

Согласно пояснительной записке к проекту поправок к бюджету, объем доходов от утильсбора в 2024 году составил около 1,1 трлн руб. Прогноз поступлений на 2025 год в проекте снижен на 448,3 млрд руб., до 1,56 трлн руб. В записке говорится, что уменьшение прогноза связано со "снижением прогнозируемых объёмов ввоза транспортных средств на фоне действия повышенных ставок сбора и ряда других платежей". Уточняется, что прогноз поступлений от импорта на этот год был снижен на 474,3 млрд руб., в то время как прогноз выплат локальных производителей, напротив, повышен на 26 млрд руб.

Утилизационный сбор - введенный в 2012 году платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в РФ и каждый ввезенный в страну автомобиль, а также на самоходные машины. Размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на повышающий коэффициент, который зависит от вида транспорта, его массы, возраста и объема двигателя.

Все автопроизводители, имевшие производство в РФ и подписанный с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), до 2019 года получали от государства промсубсидии, которые фактически являлись компенсацией уплаченного ими утильсбора. Такой порядок продолжает действовать и сейчас, но с 2020 года компенсация сбора стала частично, а с 2022 года - полностью "привязана" к уровню локализации продукции, который оценивается в баллах по правительственному постановлению №719.

Основным поставщиком новых автомобилей в РФ в последние годы является Китай. Объем поставок автомобилей из КНР в РФ, по данным китайской таможни, в 2024 году достиг рекордных $15,2 млрд (+30,5%). Среднемесячный объем поставок в прошлом году, таким образом, был на уровне $1,3 млрд. За I квартал 2025 года поставки упали на 41,8%, до $1,35 млрд. Снижение произошло, в частности, на фоне двух "волн" повышения утильсбора: в октябре прошлого года (на 70-85%) и в начале текущего (еще на 10-20%).

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам 4 месяцев 2025 года снизился на 26%, до 346,4 тыс. шт. Эксперты авторынка и участники отрасли, комментирующие ситуацию, помимо повышения утильсбора в последние месяцы традиционно говорят о давлении высоких ставок и больших складов автомобилей у автопроизводителей и дилеров.