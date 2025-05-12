МИД РФ заявил, что Европа добивается 30-дневного перемирия ради передышки для Киева

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Европа добивается перемирия на Украине, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала, как это уже было раньше, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"(...) в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывшая канцлер ФРГ А.Меркель и экс-президент Франции Ф.Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте ведомства.

"Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией", - заявила она.

Ранее ряд СМИ, сообщая о готовности Владимира Зеленского приехать в Стамбул 15 мая для переговоров по урегулированию украинского кризиса, вспомнили, что российский лидер Владимир Путин встречался с Зеленским только один раз в Париже в декабре 2019 года. Якобы они обсуждали "продление" Минских соглашений 2014-2015 гг., но договор так и не согласовали.

"Действительно, первый и единственный раз президент России В.В.Путин встречался с В.Зеленским на саммите "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года. Однако никакого "продления" Минских соглашений тогда не обсуждалось. Этот вопрос не мог быть в повестке дня, поскольку подписанный в Минске 12 февраля 2015 года "Комплекс мер" носил бессрочный характер, содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском и был одобрен Советом Безопасности ООН", - говорится в ответе Захаровой.

Парижский саммит 2019 года, отметила она, запомнился эпатажным переговорным ходом Зеленского, который неожиданно для всех отказался утверждать заранее согласованный, в том числе Киевом, итоговый документ, потребовав убрать из него положение о разведении сил вдоль всей линии соприкосновения. Вместо этого он настоял на формулировке о разведении только на трех участках. "Однако впоследствии не выполнил даже этих своих обязательств", - сказала Захарова.

"В августе 2022 года теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилов признался, что тогда Киев ничего и не собирался выполнять, сосредоточившись на "мощной подготовке к войне с Россией", - констатировала официальный представитель МИД РФ.