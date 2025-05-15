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Лавров исключил иностранное военное присутствие на Украине в будущем

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ни о каком иностранном военном присутствии на Украине речи идти не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба.

"Вопрос о том, какими военными возможностями будет Украина обладать, далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии и речи быть не может", - сказал он.

Министр комментирует ожидаемые в Стамбуле прямые переговоры российской и украинской делегаций.

"У всех, конечно, сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - отметил он ранее.

Лавров высказал мнение, что этим переговорам нужно дать шанс, хотя нет гарантий, что все будет гладко.

Сергей Лавров Стамбул Украина МИД
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