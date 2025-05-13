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На поддержку российской анимации предложено передавать 20% объема господдержки кино

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выработать механизм выделения 20% средств, идущих на государственную поддержку кино, в пользу национальной анимации, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие направление 20 процентов средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов", - говорится в перечне поручений, сформулированных после мартовского заседания совета по культуре и искусству.

Кроме того, должны быть выработаны механизмы отчисления 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 ноября.

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