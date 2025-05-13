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В АПК Белгородской области введен режим ЧС из-за гибели посевов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области в агропромышленном комплексе введен режим ЧС в связи с гибелью посевов и урожая сельхозкультур из-за заморозков, сообщил сайт управления МЧС по региону.

Губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о введении режима ЧС в сельском хозяйстве 12 мая "в связи с неблагоприятными погодными условиями, характеризующимися опасным агрометеорологическим явлением в виде заморозков, приведшими к гибели посевов и урожая сельскохозяйственных культур, включая посадки и урожай многолетних плодово-ягодных насаждений".

Заморозки были зафиксированы в воздухе и на поверхности почвы с 27 по 29 апреля, со 2 мая по 3 мая, в период активной вегетации культур.

Весной 2024 года в АПК Белгородской области также вводили ЧС в связи с гибелью посевов сельхозкультур из-за майских заморозков.

МЧС Вячеслав Гладков Белгородская область
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