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Что произошло за день: среда, 14 мая

Сообщения о грядущих переговорах в Стамбуле, переговоры Путина с премьером Малайзии, приговор Григорию Мельконьянцу и судьба самолета "Байкал"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не назвали состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. Между тем президент США заявил, что присутствовать будет госсекретарь США Марко Рубио.

- Президент Бразилии заявил о намерении попытаться убедить Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле. В российских авиаслужбах в среду "Интерфаксу" сообщили, что самолет бразильских ВВС для правительственных делегаций приземлился в Москве. Позднее в среду в авиационных службах сообщили, что борт вылетел из российской столицы.

- Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели переговоры. Путин заявил о проработке вопроса о возобновлении прямого авиасообщения, а также о большом потенциале совместных проектов по газу и мирному атому. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что с малазийской стороной обсуждается увеличение поставок нефти, в том числе для соседних стран. "Росатом" предложил Малайзии строительство АЭС.

- В Минпромторге заявили о продолжении доработки самолета "Байкал" после того, как вице-премьер Юрий Трутнев объявил о прекращении работы над проектом и сказал, что "малой авиации, к сожалению, практически нет".

- Euroclear в первом квартале получил 1,47 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

- Сопредседатель движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григорий Мельконьянц приговорен к пяти годам колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной в РФ организации.

- Импорт картофеля в Россию с начала 2025 года составил 432,2 тысячи тонн - в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

- Минцифры РФ планирует в течение года-двух ввести требование о не менее чем трех интернет-провайдерах в новостройках.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании правительством объемов платного приема на обучение в вузы. Планирование объема платного приема в вузы будет ежегодно корректироваться с учетом изменений прогноза потребности в кадрах, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

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