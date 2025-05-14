Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Григорий Мельконьянц Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной в РФ организации (284.1 УК РФ).

"Приговором суда Мельконьянцу назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима", - сообщили в суде.

С учетом засчитанного день за полтора времени пребывания в СИЗО Мельконьяцу осталось отбыть меньше половины назначенного наказания. Таким образом, после вступления приговора в силу он сможет подать на условно-досрочное освобождение.

На оглашении приговора присутствовали правозащитники и дипломаты, в том числе из посольств США, Франции, Германии.

В уголовном деле речь идет о Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которая была признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры РФ в 2021 году.

Мельконьянц отвергает доводы следствия. По его словам, с указанной в деле организацией "Голос" он прекратил сотрудничество после того, как она была признана нежелательной. А основанное в 2000 году объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами является общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей.

"Голос" также стал первой в РФ организацией, внесенной в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.