Поиск

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Михайловки в ДНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что подразделения группировки нанесли удары по шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка заняла более выгодные позиции, "Восток" ведет продвижение вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васютинское, Веролюбовка, Александро-Шультино, Дружковка, Иванополье, Заря, Дылеевка и Константиновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины за сутки в зоне ответственности группировки "Южная" составили: до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

По словам военных, группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение шести бригадам и одному полку ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии составили: до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня и два склада боеприпасов, сказали военные.

По информации Минобороны РФ, группировка "Восток" нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери армии Украины за сутки составили: более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области", - заявили военные.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ за сутки составили: свыше 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили: до 70 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Российские военные в течение суток сбили 162 дрона ВСУ, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, говорится в сообщении.

По его данным, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

В Минпромторге заявили о продолжении доработки самолета "Байкал"

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Проект самолета "Байкал" закрыт

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Президент Бразилии планирует попросить Путина встретиться с Зеленским

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

В Белгородской области 16 человек пострадали от украинских атак

РФ не признает выводы ИКАО об ответственности Москвы за крушение MH17

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });