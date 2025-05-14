Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Михайловки в ДНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Михайловка в Донецкой народной республике.

"Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что подразделения группировки нанесли удары по шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, "Южная" группировка заняла более выгодные позиции, "Восток" ведет продвижение вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васютинское, Веролюбовка, Александро-Шультино, Дружковка, Иванополье, Заря, Дылеевка и Константиновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины за сутки в зоне ответственности группировки "Южная" составили: до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

По словам военных, группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение шести бригадам и одному полку ВСУ в Харьковской области и ДНР, потери украинской армии составили: до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня и два склада боеприпасов, сказали военные.

По информации Минобороны РФ, группировка "Восток" нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, потери армии Украины за сутки составили: более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области", - заявили военные.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ за сутки составили: свыше 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, за сутки потери украинской армии составили: до 70 военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Российские военные в течение суток сбили 162 дрона ВСУ, пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, говорится в сообщении.

По его данным, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.