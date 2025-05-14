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Обновленный законопроект о доступе к ЦФА через биржи рассмотрят не раньше сентября

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду предложил поставить на сентябрь рассмотрение в первом чтении законопроекта о механизме допуска цифровых финансовых активов (ЦФА) к торгам на традиционных биржах через выпуск цифровых свидетельств.

"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении - сентябрь 2025 года", - говорится в решении комитета.

Законопроект (№446411-8) о допуске ЦФА на традиционные биржи через механизм цифровых свидетельств был внесен в парламент группой депутатов в сентябре 2023 года, а в апреле текущего года был перевнесен в новой редакции.

Предполагается, что ЦФА смогут участвовать в биржевых торгах после выпуска неэмиссионных ценных бумаг, удостоверяющих права на такие активы. В качестве юридического образца предлагалось использовать законодательное регулирование одного из видов цифровых прав – УЦП (утилитарные цифровые права). Этот вид прав выпускается на инвестиционных платформах, в рамках так называемого закона о краудфандинге. Реестр этих платформ также ведет ЦБ, в нем несколько десятков компаний. Действующее законодательство позволяет выпускать цифровые свидетельства на УЦП и выводить их в инфраструктуру традиционных бирж.

После внесения законопроекта комитет по финансовому рынку в своем заключении отметил, что содержание цифровых активов существенно сложнее утилитарных цифровых прав, поэтому их допуск требует более жесткого регулирования.

В доработанном законопроекте в апреле появилась оговорка: ЦФА через цифровые свидетельства в целом будут доступны только квалифицированным инвесторам. При этом неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ЦФА, которые одновременно соответствуют следующим критериям: выпущены публичным акционерным обществом; представляют собой только денежные обязательства в фиксированной сумме, а срок их погашения, указанный при выпуске, не должен превышать одного года; в решении о выпуске ЦФА указано, что их можно оплатить только денежными средствами, а общая сумма таких денежных вложений за один год не может превышать 1 млрд руб.; если ЦФА не подпадают под ограничения, установленные Банком России для неквалифицированных инвесторов.

Также законопроект уточняет порядок учета ЦФА в составе активов фондов и вводит нормы исполнения обязательств при банкротстве, аналогичные обращению с ценными бумагами.

Госдума ЦФА ЦБ РФ
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