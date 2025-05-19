Госдума начнет рассматривать некоторые цифровые законопроекты не раньше осенней сессии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы включил законопроект о совершенствовании регулирования инвестиционных платформ в программу законопроектной работы парламента на осеннюю сессию 2025 года. Ранее на осень также был поставлен другой цифровой законопроект - о допуске цифровых финансовых активов (ЦФА) к торгам на традиционных биржах.

"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Госдумой в первом чтении - сентябрь 2025 года", - сказано в проекте решения Совета Думы, подготовленного думским комитетом по финансовому рынку.

Законопроект № 877268-8, внесенный ранее депутатами и сенаторами, предлагал повысить лимит инвестиций для граждан на краудфандинговых платформах с 600 тысяч до 1 млн рублей в год. Также снималось ограничение по количеству площадок, через которые могут осуществляться вложения. Предполагалось, что платформы смогут стать налоговыми агентами для инвесторов. Также инициатива позволяет реинвестировать в течение года средства, которые были возвращены по договорам, заключенным на инвестиционной платформе. Законопроект дает операторам платформ право самим выступать инвесторами либо сторонами, привлекающими средства, с рядом ограничений во избежание конфликта интересов.

Отдельным пунктом закреплен запрет на выпуск утилитарных цифровых прав (УЦП), обеспеченных наличными средствами и документарными ценными бумагами. Как подчеркивается в пояснительной записке, эта мера направлена на устранение правового арбитража с регулированием ЦФА, которые выпускаются под контролем ЦБ.

Ранее сообщалось, что к рассмотрению законопроекта о механизме допуска цифровых финансовых активов к торгам на традиционных биржах планируется приступить не раньше сентября, соответствующий проект решения комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил на прошлой неделе.