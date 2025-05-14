Песков призвал не смешивать восстановление диалога с США и украинское урегулирование

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Восстановление российско-американских отношений и украинское урегулирование являются двумя не зависящими друг от друга вопросами, которыми занимается Россия, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это разные измерения. Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. А украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов - это другой вопрос. Они не зависят друг от друга", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, является ли восстановление отношений с США более актуальной темой, чем разрешение украинского кризиса.