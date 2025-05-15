Грузооборот морских портов РФ за четыре месяца сократился на 5,4%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ за четыре месяца 2025 года уменьшился на 5,4% по сравнению с январем-апрелем 2024 года и составил 280,7 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов снизилась на 6% - до 133,7 млн тонн, наливных - на 4,7%, до 146,9 млн тонн.

В частности, в сегменте сухих грузов перевалка угля выросла до 60,8 млн тонн (+2,2%), минеральных удобрений - до 15,6 млн тонн (+12,1%), черных металлов - до 8 млн тонн (+19,3%), руды - до 4,2 млн тонн (+39,9%), грузов на паромах - до 2,6 млн тонн (+5,3%). При этом сократилась перевалка зерна - до 12,1 млн тонн (-52,7%), грузов в контейнерах - до 18,2 млн тонн (-0,6%),

В сегменте наливных грузов выросла перевалка сжиженного газа - на 1,5% (до 13 млн тонн). Сократилась перевалка нефти - на 5,3%, до 87,6 млн тонн, нефтепродуктов - на 5,2% (до 42,9 млн тонн), пищевых грузов - на 9,2%, до 2 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 28,7 млн тонн (-7,8%), из них объем перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн (-11,4%), наливных грузов - 21,4 млн тонн (-6,4 %). Грузооборот порта Мурманск составил 16,4 млн тонн (-8,1%), Сабетта - 9,6 млн тонн (-2,9%), Варандей - 1,2 млн тонн (-32%) и Архангельск - 0,8 млн тонн (+8,3%).

В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов зафиксирован на уровне 90,6 млн тонн (-2,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 42,4 млн тонн (+5,2%), наливных - 48,2 млн тонн (-8,5%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 43,3 млн тонн (-2,3%), Приморск - 21,3 млн тонн (-6,2%), Большого порта Санкт-Петербург - 19,1 млн тонн (+4,5%), Высоцк - 3,7 млн тонн (-9,3%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна был на уровне 83,3 млн тонн (-11,3%), из них объем перевалки сухих грузов составил 34,1 млн тонн (-21,9%), наливных грузов - 49,3 млн тонн (-2,1%). Грузооборот порта Новороссийск составил 53,1 млн тонн (-8,5%), Тамань - 9,7 млн тонн (+6,9%), Туапсе - 6,9 млн тонн (+6,5%), Кавказ - 3,8 млн тонн (-40,4%), Ростов-на-Дону - 4 млн тонн (-21,4%).

В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2,2 млн тонн (-33,9%), из них объем перевалки сухих грузов составил 1,2 млн тонн (-49,5%), наливных грузов - 1 млн тонн (+8,8%). Объем перевалки грузов порта Астрахань сократился и составил 1,1 млн тонн (-38,3%), порт Махачкала также сократил грузооборот до 1 млн тонн (-9,5%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот составил 75,8 млн тонн (+0,9%), из них объем перевалки сухих грузов - 48,7 млн тонн (+2,2%), наливных грузов - 27,1 млн тонн (-3,4%). Грузооборот порта Восточный составил 27 млн тонн (-8,1%), Владивосток - 12,9 млн тонн (+4,6%), Ванино - 11,3 млн тонн (+22,7%), Находка - 9,5 млн тонн (-1,4%), Пригородное - 4,9 млн тонн (+2,6%).

В целом экспортных грузов в январе-апреле 2025 года перегружено 221,3 млн тонн (-5,4%), импортных грузов - 13,7 млн тонн (+2,4%), транзитных - 24,2 млн тонн (+3,9%), каботажных - 21,5 млн тонн (-17,5%).